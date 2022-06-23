Шатунова могут похоронить на Троекуровском кладбище в Москве

Экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, скорее всего, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. О дате прощания станет известно позже. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь певца Аркадий Кудряшов в четверг, 23 июня.

«Будем определяться. Кладбище, вероятно, будет Троекуровское», — заявил он.

О смерти музыканта стало известно ранее в этот день. Причиной смерти Шатунова в возрасте 48 лет стала острая сердечная недостаточность.

Как заявил певец Филипп Киркоров, творчество Шатунова в 1980-х годах было действительно прорывом, он собирал стадионы поклонников.

Музыкальный журналист, главный редактор «Интермедиа» Евгений Сафронов сказал, что голос почившего певца и песни в его исполнении стали знаками эпохи, а его ранняя смерть закрепила за ним титул легенды. По словам журналиста, Юрий Шатунов и группа «Ласковый май» войдут в историю отечественной музыки.

Шатунов известен своей деятельностью в музыкальном коллективе «Ласковый май». С 1986 по 1988 год группа выступала на дискотеках в интернате и в местном ДК «Орбита». Именно в это время появились главные хиты группы «Белые розы», «Седая ночь», «Лето».

За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году, вскоре после ухода из нее Шатунова. Покинув группу, он уехал в Германию и выучился там на звукорежиссера. Некоторое время он работал только в студии, а затем продолжил сольную карьеру.