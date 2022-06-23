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В Минцифры сообщили о DDoS-атаке на портал госуслуг со стороны Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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На российский портал госуслуг осуществляются высокоуровневые DDoS-атаки, организованные на Украине. Об этом 23 июня сообщили в Telegram-канале Минцифры РФ.

По всем статьям: в России зафиксировали кратный рост кибератак на СМИ
Какие приемы использовали злоумышленники и как от них защититься

«Около 09:30 мск в украинских Telegram-каналах начали распространяться призывы к атакам на российский портал госуслуг и всю инфраструктуру электронного правительства. С этого момента портал фиксирует почти десятикратный рост нагрузки. В пиковые моменты она составляла до 340 тыс. запросов в секунду», — заявили в министерстве.

Уточняется, что атаки ведутся не только на портал госуслуг, но и на мобильное приложение, платежную систему, а также системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства России.

Тем не менее, проникновений в инфраструктуру электронного правительства зафиксировано не было.

«Системы безопасности и управления инфраструктурой работают в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены», — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что для устранения киберугрозы были мобилизованы все технические подразделения «Ростелекома».

Ранее, 6 июня, МИД предупредил Украину о «твердом и решительном ответе» в случае совершения киберпровокаций при пособничестве США. Директор департамента международной информационной безопасности Андрей Крутских сказал, что итог противостояния может оказаться катастрофическим.

В конце апреля вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что его страна причастна к организации свыше 660 кибератак против предприятий и учреждений России и Белоруссии. Он отметил, что создал «первую в мире киберармию», в которую на тот момент входили около 300 тыс. специалистов.

До этого, 27 февраля, сообщалось о масштабных нападениях на портал госуслуг. Отмечалось, что службы безопасности работают над защитой круглосуточно.

Атаки на российские интернет-ресурсы усилились на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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