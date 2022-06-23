Житель Тамбовской области перевел мошенникам 1,9 млн рублей

В Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту дистанционного мошенничества в отношении местного жителя. Мужчина лишился 1,9 млн рублей.

По словам потерпевшего, он три недели общался по телефону с незнакомцами, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Они сообщили 32-летнему жителю Мичуринска, что кто-то якобы пытается оформить кредит от его имени. Чтобы предотвратить незаконную банковскую операцию, злоумышленники предложили мужчине самостоятельно оформить кредиты и перевести средства на «безопасные» счета, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру». Потерпевший оформил четыре кредита и оформил перевод через банкоматы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В полиции отмечают, что с начала 2022 года на территории Тамбовской области совершено свыше 1 тыс. краж и мошенничеств с применением информационных технологий. Злоумышленникам удалось похитить больше 70 млн рублей. Во многих случаях мошенники убеждали потерпевших оформлять кредиты.