Рома Жуков назвал Шатунова символом эпохи

Певец, экс-участник коллектива «Мираж» Роман Жуков 23 июня выразил соболезнования в связи со смертью певца Юрия Шатунова, бывшего солиста группы «Ласковый май».

«Очень жаль. Приношу свои глубочайшие соболезнования родным, близким, поклонникам. Потому что Шатунов — это символ эпохи. Это символ нашей советской, российской поп-музыки. Самый успешный проект популярной музыки во всю ее историю — «Ласковый май», — сказал Жуков «Известиям».

Юрий Шатунов ушел из жизни в ночь на четверг. Смерть наступила из-за острой сердечной недостаточности.

Как заявил певец Филипп Киркоров, творчество Шатунова в 1980-х годах было действительно прорывом, он собирал стадионы поклонников.

Основатель и лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин назвал смерть Шатунова настоящей трагедией. Он отметил, что с уходом из жизни этого музыканта можно говорить об уходе целой эпохи.

Шатунов известен своей деятельностью в музыкальном коллективе «Ласковый май». С 1986 по 1988 год группа выступала на дискотеках в интернате и в местном ДК «Орбита». Именно в это время появились главные хиты группы «Белые розы», «Седая ночь», «Лето». За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году, вскоре после ухода из нее Шатунова.

Покинув группу, он уехал в Германию и выучился там на звукорежиссера. Некоторое время он работал только в студии, а затем продолжил сольную карьеру.

23 июня в 23:30 телеканал РЕН ТВ покажет документальный фильм собственного производства «Ласковый май: от заката до рассвета» в память о солисте коллектива.