Один человек погиб при столкновении грузовиков в Липецкой области

В Липецкой области проводится проверка по факту столкновения двух грузовиков на платном участке трассы М-4 «Дон». Один человек получил смертельные травмы.

Авария произошла на территории Становлянского района. По данным правоохранительных органов, столкнулись грузовики «КамАЗ» и Mercedes. Причиной ДТП мог стать неверный выбор одним из водителей безопасной скорости движения, пишет LipetskMedia.

В результате аварии погиб 56-летний водитель Mercedes.

22 июня в Красноярском крае грузовик с неисправными тормозами врезался в колонну стоящих автомобилей. В результате массового столкновения шести машин погиб один человек.