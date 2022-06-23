Экс-супруга Нарцисса назвала дату и место прощания с певцом

Прощание с певцом Пьером Нарциссом, скорее всего, состоится в субботу, 25 июня, в посольстве Камеруна либо «в одном из лучших залов Москвы». Об этом «РИА Новости» рассказала экс-супруга певца Валерия Калачева.

«Всё будет на безупречном, самом лучшем уровне. Сейчас я этим занимаюсь. Скорее всего, в субботу. Место определяется: скорее всего, посольство Камеруна либо один из самых лучших залов Москвы. Мы ведем переговоры, смотрим по вместительности. Очень много людей. Люди даже приезжают из разных городов... Нужно всё красиво сделать: <…> как, в чем проводить, как потом забрать, каким потом рейсом», — пояснила Калачева агентству.

Похоронен Нарцисс будет на родине, в Камеруне.

Певец скончался 21 июня в Москве в возрасте 45 лет. Участник «Фабрики звезд» и исполнитель хита «Шоколадный заяц» страдал от подагры, несвоевременное лечение которой привело к возникновению множества сопутствующих заболеваний, уточнила его бывшая жена.

Работавший с Пьером Нарциссом продюсер и пиар-менеджер Сергей Дворцов сообщил, что певец не перенес экстренную операцию на почках.

За день до смерти Нарцисс проводил тренировку по боксу, он готовился провести бой с Николаем Лукинским. На занятии артисту стало плохо, он был доставлен в больницу с диагнозом почечная недостаточность.

Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне в 1977 году. Позже переехал к родственникам в Россию, где поступил на факультет журналистики в МГУ. С конца 1990-х годов играл в команде КВН РУДН, а также участвовал в нескольких выпусках телешоу «12 злобных зрителей». Музыкант являлся заслуженным артистом Ингушетии.