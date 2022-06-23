Женщина погибла при наезде поезда в Саратове

Товарный поезд сбил женщину в Ленинском районе Саратова. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Трагедия произошла 23 июня на Сокурском тракте. Поезд совершил наезд на женщину в районе станции Трофимовский-2. На место прибыли сотрудники центра медицины катастроф и спасатели, но спасти потерпевшую не удалось, она погибла. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо».

По факту наезда проводится проверка.

22 июня в Нижегородской области пассажирский поезд, следовавший из Воркуты в Нижний Новгород, сбил 62-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте.