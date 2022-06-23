Митрофанова отреагировала на обвинения экс-премьера Болгарии

Посол России в Софии Элеонора Митрофанова 23 июня отреагировала на заявление бывшего премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, который обвинил ее в своей отставке.

По мнению Митрофановой, такие высказывания сейчас «удобны», так как в настоящее время «вообще Россия во всем виновата». Однако она отметила, что к отставке Петкова привело множество факторов.

«…то, что Болгария встала в первых рядах поддержки санкций, у многих здесь вызывало как минимум недоумение. Кроме того, на сегодняшний день инфляция в Болгарии 18,5%, промышленная инфляция — 40%. <…> И еще один вопрос — Северной Македонии. Болгария не поддерживает вступление Северной Македонии в Европейский союз по ряду исторических причин. Это две принципиальные вещи, по поводу которых в парламенте было большое несогласие», — пояснила она в эфире телеканала «Россия 24».

Коалиционное правительство Болгарии под руководством Петкова получило вотум недоверия со стороны парламента страны 22 июня. По мнению депутатов, Петков не справился с ростом инфляции и не выполнил своего обещания победить коррупцию в Болгарии. Кроме того, он с первых дней своего правления проводил жесткую пронатовскую политику в отношении России. Петков полностью поддержал санкции Евросоюза и отказался платить за российскую нефть рублями. В связи с этим Болгария осталась без поставок российского газа.

Затем уже бывший премьер заявил, что в его отставке виновны Митрофанова, а также бизнесмен и бывший депутат Делян Пеевски, лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов и глава партии «Есть такой народ» Слави Трифонов.

На обвинения со стороны Петкова также отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она с юмором указала на то, что список «виноватых» неполный: не хватает Бэтмена и Женщины-кошки. По словам Захаровой, «человек устал, начал заговариваться».