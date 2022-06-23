Пенсионер нашел брошенного младенца в лесу под Воронежем

Житель села Нижняя Ведуга в Воронежской области обнаружил ребенка, оставленного в лесу, пишут «Вести Воронеж» 23 июня.

Малыш лежал недалеко от проезжей части в сумке для переноски детей и был накрыт пленкой. Пенсионер, обнаруживший ребенка, немедленно вызвал полицию и скорую помощь.

Врачи диагностировали у ребенка переохлаждение, он был доставлен в местную больницу.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего», полиция разыскивает родителей ребенка.

Ранее, 22 июня, местные жители обнаружили тело ранее пропавшего под Нижним Новгородом пятилетнего мальчика. Ребенок утонул в реке.