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Опубликован список дорог, которые будут перекрыты в Петербурге 24 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Вечером в пятницу, 24 июня, в Санкт-Петербурге начнется самое красочное и масштабное событие для выпускников России — «Алые паруса».

Участниками станут около 65 тыс. ребят и разных уголков страны, ДНР и ЛНР. В целях безопасности детей и для их удобства в северной столице будет органично движение на некоторых улиц, сообщает городской комитет по транспорту.

В 17:00 до 21:00 будут перекрыты дороги:

— по Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта,
— Миллионной улице от площади Суворова до Дворцовой площади,
— проезду вдоль Марсова поля,
— Дворцовой набережной от Троицкого моста до Дворцового моста,
— набережной Мойки от Гороховой улицы до Невского проспекта,
— от Невского до набережной Лебяжьей канавки, Адмиралтейской набережной, Адмиралтейскому проспекту,
— Исаакиевской площади вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту,
— Вознесенскому проспекту от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта,
— Невскому проспекту от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта, Дворцовому проезду, Сенатской площади, Мраморному и Мошкову переулкам, Конюшенному переулку от Конюшенной площади к набережной Мойки;

С 21:00 до 22:00:

— по Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта,
— Миллионной улице от площади Суворова до Дворцовой площади,
— проезду вдоль Марсова поля,
— Дворцовой набережной от Троицкого до Дворцового моста,
— набережной Мойки от Невского проспекта до набережной Лебяжьей канавки, Адмиралтейской набережной, Адмиралтейскому проспекту,
— Исаакиевской площади вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту,
— Вознесенскому проспекту от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта,
— Невскому проспекту от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта,
— Дворцовому проезду,
— Сенатской площади,
— Мраморному и Мошкову переулкам,
— Конюшенному переулку от Конюшенной площади к набережной Мойки,
— набережной Мойки от Гороховой улицы до Невского проспекта, Кадетской и 1-й линиям В. О. и 2–3-й линиям В. О. от Румянцевской площади до Университетской набережной,
— Университетской набережной от Благовещенского моста до Биржевой площади,
— Биржевому проезду,
— Менделеевской линии от Биржевой линии до Университетской набережной,
— Таможенному переулку;

С 22:00 24 июня до 06:00 25 июня:

— по Биржевой площади, Английской набережной, Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта,
— проезду вдоль Марсова поля,
— набережной Мойки от Невского проспекта до набережной Лебяжьей канавки, Адмиралтейской набережной, Адмиралтейскому проспекту,
— Исаакиевской площади вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту,
— Вознесенскому проспекту от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта,
— Невскому проспекту от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта,
— Дворцовому проезду,
— Сенатской площади,
— Мраморному и Мошкову переулкам,
— Конюшенному переулку от Конюшенной площади к набережной Мойки,
— 1-й Кадетской линии и 2–3-й линиям В. О. от проезда вдоль Румянцевского сада до Университетской набережной,
— Университетской набережной от Благовещенского моста до Биржевой площади,
— Биржевому проезду,
— Менделеевской линии от Биржевой линии до Университетской набережной,
— Таможенному переулку,
— набережной Мойки от Гороховой улицы до Невского проспекта,
— Каменноостровскому проспекту от улицы Куйбышева до Троицкого моста,
— Миллионной улице,
— набережной Лебяжьей канавки,
— Дворцовой набережной,
— перекресткам у Троицкого и Благовещенского мостов,
— набережной Кутузова от Гагаринской улицы до Дворцовой набережной,
— набережной Лейтенанта Шмидта от 22–23 линий В. О. до Благовещенского моста, площади Труда, Английской набережной,
— улице Труда.

В спецпроекте «Известий» — где смотреть «Алые паруса» и как изменится праздник в 2022 году.

Зрители Пятого канала смогут увидеть в прямом эфире выступление популярных исполнителей, захватывающее водно-пиротехническое шоу и проход брига «Россия». Начало трансляции — 22:00 мск. О том, где и во сколько будет запущен 20-минутный салют — в материале «Известий».

Первый раз выпускники увидели «Алые паруса» в 1968 году. В 1990-х праздник не проводили. В 2005-м торжество возродили АО «АБ «Россия», Пятый канал и правительство Санкт-Петербурга.

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