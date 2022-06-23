Опубликован список дорог, которые будут перекрыты в Петербурге 24 июня

Вечером в пятницу, 24 июня, в Санкт-Петербурге начнется самое красочное и масштабное событие для выпускников России — «Алые паруса».

Участниками станут около 65 тыс. ребят и разных уголков страны, ДНР и ЛНР. В целях безопасности детей и для их удобства в северной столице будет органично движение на некоторых улиц, сообщает городской комитет по транспорту.

В 17:00 до 21:00 будут перекрыты дороги:

— по Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта,

— Миллионной улице от площади Суворова до Дворцовой площади,

— проезду вдоль Марсова поля,

— Дворцовой набережной от Троицкого моста до Дворцового моста,

— набережной Мойки от Гороховой улицы до Невского проспекта,

— от Невского до набережной Лебяжьей канавки, Адмиралтейской набережной, Адмиралтейскому проспекту,

— Исаакиевской площади вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту,

— Вознесенскому проспекту от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта,

— Невскому проспекту от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта, Дворцовому проезду, Сенатской площади, Мраморному и Мошкову переулкам, Конюшенному переулку от Конюшенной площади к набережной Мойки;

С 21:00 до 22:00:

— по Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта,

— Миллионной улице от площади Суворова до Дворцовой площади,

— проезду вдоль Марсова поля,

— Дворцовой набережной от Троицкого до Дворцового моста,

— набережной Мойки от Невского проспекта до набережной Лебяжьей канавки, Адмиралтейской набережной, Адмиралтейскому проспекту,

— Исаакиевской площади вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту,

— Вознесенскому проспекту от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта,

— Невскому проспекту от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта,

— Дворцовому проезду,

— Сенатской площади,

— Мраморному и Мошкову переулкам,

— Конюшенному переулку от Конюшенной площади к набережной Мойки,

— набережной Мойки от Гороховой улицы до Невского проспекта, Кадетской и 1-й линиям В. О. и 2–3-й линиям В. О. от Румянцевской площади до Университетской набережной,

— Университетской набережной от Благовещенского моста до Биржевой площади,

— Биржевому проезду,

— Менделеевской линии от Биржевой линии до Университетской набережной,

— Таможенному переулку;

С 22:00 24 июня до 06:00 25 июня:

— по Биржевой площади, Английской набережной, Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта,

— проезду вдоль Марсова поля,

— набережной Мойки от Невского проспекта до набережной Лебяжьей канавки, Адмиралтейской набережной, Адмиралтейскому проспекту,

— Исаакиевской площади вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту,

— Вознесенскому проспекту от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта,

— Невскому проспекту от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта,

— Дворцовому проезду,

— Сенатской площади,

— Мраморному и Мошкову переулкам,

— Конюшенному переулку от Конюшенной площади к набережной Мойки,

— 1-й Кадетской линии и 2–3-й линиям В. О. от проезда вдоль Румянцевского сада до Университетской набережной,

— Университетской набережной от Благовещенского моста до Биржевой площади,

— Биржевому проезду,

— Менделеевской линии от Биржевой линии до Университетской набережной,

— Таможенному переулку,

— набережной Мойки от Гороховой улицы до Невского проспекта,

— Каменноостровскому проспекту от улицы Куйбышева до Троицкого моста,

— Миллионной улице,

— набережной Лебяжьей канавки,

— Дворцовой набережной,

— перекресткам у Троицкого и Благовещенского мостов,

— набережной Кутузова от Гагаринской улицы до Дворцовой набережной,

— набережной Лейтенанта Шмидта от 22–23 линий В. О. до Благовещенского моста, площади Труда, Английской набережной,

— улице Труда.

В спецпроекте «Известий» — где смотреть «Алые паруса» и как изменится праздник в 2022 году.

Зрители Пятого канала смогут увидеть в прямом эфире выступление популярных исполнителей, захватывающее водно-пиротехническое шоу и проход брига «Россия». Начало трансляции — 22:00 мск. О том, где и во сколько будет запущен 20-минутный салют — в материале «Известий».

Первый раз выпускники увидели «Алые паруса» в 1968 году. В 1990-х праздник не проводили. В 2005-м торжество возродили АО «АБ «Россия», Пятый канал и правительство Санкт-Петербурга.