Массовое отравление пчел вновь зарегистрировали в Татарстане

Массовое отравление пчел вновь зарегистрировали в Арском районе Татарстане. Ульи пострадали в деревне Шека.

Информация о происшествии появилась в социальных сетях 22 июня. По словам пчеловода, поражены 32 улья. Местный житель вызвал сотрудников ветеринарной службы, полицию и МЧС, пишет ИА «Татар-информ».

В 2019 году массовая гибель пчел была зарегистрирована практически во всех районах республики. Тогда погибло 2,5 тыс. пчелосемей. Специалисты отметили, что причиной мора в основном стала обработка полей пестицидами.

В начале мая массовая гибель пчел была зарегистрирована в Толпинском сельсовете Курской области. Ущерб нанесен пяти домовладениям.