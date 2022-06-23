Число поездов из Нижнего Новгорода до Москвы увеличивать не планируют

Руководство Горьковской железной дороги приняло решение оставить прежним количество составов, следующих из Нижнего Новгорода до Москвы и обратно. Оно останется на уровне 2021 года, несмотря на повышенный спрос на билеты.

В ГЖД ИА «НьюсНН» сказали, что дополнительные поезда по этому маршруту назначаются только в праздничные дни. С начала года скоростные поезда перевезли из Нижнего Новгорода в Москву и обратно 1,36 млн человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 1%.

Количество поездов на этом направлении осталось прежним, несмотря на отмену «Стрижей» и «Сапсанов» — их заменили «Ласточками».

Ранее мэр Нижнего Новгорода Юрий Щербаков сообщал, что летняя событийная программа в городе пользуется популярностью —раскуплены почти все билеты до столицы Приволжья и забронированы места в местных гостиницах на выходные.

15 июня были опубликованы результаты исследования туристического сервиса RUSSPASS, согласно которым наиболее популярными местами для летнего отдыха в России оказались Санкт-Петербург и Нижний Новгород.