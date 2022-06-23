Силуанов назвал три способа доведения выплат по госдолгу России до инвестора

Министр Финансов России Антон Силуанов, комментируя журналистам в четверг, 23 июня, новую схему расчетов по внешнему валютному долгу РФ​​​​​, рассказал, что способ доведения до инвестора рублевых выплат будет зависеть от того, какой депозитарий осуществляет учет прав на принадлежащие ему еврооблигации.

«С этой точки зрения владельцев этих инструментов можно разделить на три группы», — сказал он.

Первый, наиболее благоприятный способ, — инвесторам, хранящим бумаги на счетах депо в Национальном расчетном депозитарии (НРД) или его российских субдепозитариях, выплаты будут поступать в обычном режиме и дополнительных действий от них не требуется.

Второй способ затрагивает владельцев еврооблигаций, хранящих бумаги в российском депозитарии, который сам является депонентом вышестоящего иностранного депозитария. Выплаты до таких российских депозитариев и инвесторов дойдут на основании полученной от них информации о владельцах еврооблигаций напрямую, без участия иностранных посредников. Получив выплаты, такие депозитарии распределяют их среди своих клиентов.

«Наиболее сложная задача состоит в доведении выплат инвесторам из третьей группы, чьи бумаги хранятся непосредственно в иностранных депозитариях, то есть в организациях, деятельность которых регулируется иностранными финансовыми властями», — указал министр.

Так как обмен информацией о владельцах облигаций между иностранными организациями и НРД заблокирован, таким инвесторам надо самим обратиться в НРД или организацию-посредник и представить документ-подтверждение прав собственности на еврооблигации. Депозитарий рассмотрит документы и по итогам проверки сформирует реестр таких держателей, которым затем перечислят деньги по представленным реквизитам. Чтобы получить выплату, инвестору нужно иметь рублевый счет в российском банке. Все операции можно сделать, не взаимодействуя напрямую с НРД.

Силуанов также подчеркнул, что, получив рубли, инвестор сможет распоряжаться ими по своему усмотрению. Россия не будет ограничивать возможность их конвертации в иностранную валюту и вывода за границу.

«Инвесторы смогут это сделать, если иностранные финансовые власти не станут препятствовать», —заключил глава Минфина.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему валютному долгу страны. Мера позволяет, в частности, временно выплачивать госдолг в рублях. Они будут считаться «исполненными надлежащим образом» вне зависимости от позиции тех, кому они предназначены.

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил «Известиям», что новая мера мало что меняет для получателей долга, но формально кто-то из них может заявить о нарушении соглашения, так как в нем прописано, что долг возвращается в валюте, в которой брался.