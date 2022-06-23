Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЛНР заявили о продвижении военных республики вглубь Золотого
Экономика
Минфин РФ указал на отсутствие доверия западным финструктурам
Мир
Россия передала Таджикистану в 2022 году более 6 тыс. книг
Политика
Лукашенко прибыл в Россию с неформальным визитом
Мир
Росгвардия захватила в Донбассе украинский танк Т-72
Мир
МИД РФ гарантировал судам с зерном безопасность до Босфора
Армия
ВКС РФ уничтожили 49 резервуаров с топливом и технику ВСУ под Николаевом
Общество
Суд оставил Венедиктова в списке СМИ-иноагентов
Общество
РЕН ТВ покажет документальный фильм «Ласковый май: от заката до рассвета»
Мир
Германия запустила вторую фазу чрезвычайного плана действий для снабжения газом
Политика
В Совфеде назвали комариным укусом запрет Чехии на выдачу виз россиянам
Сюжет:

Силуанов назвал три способа доведения выплат по госдолгу России до инвестора

Силуанов рассказал о трех способах доведения выплат по госдолгу России до инвестора
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр Финансов России Антон Силуанов, комментируя журналистам в четверг, 23 июня, новую схему расчетов по внешнему валютному долгу РФ​​​​​, рассказал, что способ доведения до инвестора рублевых выплат будет зависеть от того, какой депозитарий осуществляет учет прав на принадлежащие ему еврооблигации.

Полудефолт: что произойдет после запрета России гасить свои же долги
Вероятность ареста имущества и конфискации активов представляется небольшой

«С этой точки зрения владельцев этих инструментов можно разделить на три группы», — сказал он.

Первый, наиболее благоприятный способ, — инвесторам, хранящим бумаги на счетах депо в Национальном расчетном депозитарии (НРД) или его российских субдепозитариях, выплаты будут поступать в обычном режиме и дополнительных действий от них не требуется.

Второй способ затрагивает владельцев еврооблигаций, хранящих бумаги в российском депозитарии, который сам является депонентом вышестоящего иностранного депозитария. Выплаты до таких российских депозитариев и инвесторов дойдут на основании полученной от них информации о владельцах еврооблигаций напрямую, без участия иностранных посредников. Получив выплаты, такие депозитарии распределяют их среди своих клиентов.

«Наиболее сложная задача состоит в доведении выплат инвесторам из третьей группы, чьи бумаги хранятся непосредственно в иностранных депозитариях, то есть в организациях, деятельность которых регулируется иностранными финансовыми властями», — указал министр.

Так как обмен информацией о владельцах облигаций между иностранными организациями и НРД заблокирован, таким инвесторам надо самим обратиться в НРД или организацию-посредник и представить документ-подтверждение прав собственности на еврооблигации. Депозитарий рассмотрит документы и по итогам проверки сформирует реестр таких держателей, которым затем перечислят деньги по представленным реквизитам. Чтобы получить выплату, инвестору нужно иметь рублевый счет в российском банке. Все операции можно сделать, не взаимодействуя напрямую с НРД.

Силуанов также подчеркнул, что, получив рубли, инвестор сможет распоряжаться ими по своему усмотрению. Россия не будет ограничивать возможность их конвертации в иностранную валюту и вывода за границу.

«Инвесторы смогут это сделать, если иностранные финансовые власти не станут препятствовать», —заключил глава Минфина.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему валютному долгу страны. Мера позволяет, в частности, временно выплачивать госдолг в рублях. Они будут считаться «исполненными надлежащим образом» вне зависимости от позиции тех, кому они предназначены.

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил «Известиям», что новая мера мало что меняет для получателей долга, но формально кто-то из них может заявить о нарушении соглашения, так как в нем прописано, что долг возвращается в валюте, в которой брался.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022