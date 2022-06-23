Температура воздуха превысит норму на 3-5 градусов в Псковской области

МЧС предупреждает жителей Псковской области об аномальной жаре в ближайшие дни. Температура воздуха превысит климатическую норму на 3-5 градусов.

По данным ведомства, жара продержится в течение недели. Максимальная температура воздуха будет составлять +28…+30 градусов, пишет Псковское агентство информации.

Сотрудники МЧС призывают жителей региона быть осторожными и соблюдать правила безопасности при купании. В частности, запрещено купаться в необорудованных местах и отпускать детей к водоемам без присмотра. На официальных пляжах нельзя заплывать за буйки и подплывать к маломерным судам.

Всего с начала 2022 года в Псковской области на водоемах погибли девять человек. В основном причиной трагедии становится нарушение правил безопасного поведения на воде, а также купание в состоянии опьянения.