Свыше 50 млн рублей потребуется на ликвидацию свалки в Томске

Ликвидацию свалки в районе Вилюйского проезда в Томске оценивают примерно в 52 млн рублей. Об этом сообщил заместитель мэра города по благоустройству Вячеслав Черноус.

Горожане жалуются на несанкционированное скопление мусора уже несколько лет. По данным за 2020 год, площадь свалки оценивалась в 5 тыс. кв. м, а объем мусора превышал 6 тыс. кубометров. С того момента объем свалки увеличился, пишет РИА «Томск».

Черноус подчеркнул, что на территории в основном скапливаются строительные отходы. Власти неоднократно выставляли блоки на подъезде к мусорке, однако в ночное время блоки кто-то снимал.

В 2021 году в Томске выявили 110 свалок, 36 из них были ликвидированы. На текущий момент мэрии известно о 140 скоплениях мусора. В 2022 году планируется ликвидировать девять свалок в Октябрьском районе, по восемь свалок в Ленинском и Кировском районах, а также 11 свалок в Советском районе.