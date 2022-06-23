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27 регионов готовы включиться в проект АСИ по созданию института сервисных уполномоченных

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Фото: Global Look Press/dpa/Silas Stein
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Главы 27 субъектов РФ подтвердили готовность принять участие в пилотном проекте Агентства стратегических инициатив (АСИ) по внедрению нового подхода к получению социальных услуг, основанного на принципах сервис-дизайна. Первый шаг в реализации проекта — подготовка нужных специалистов: сервисных уполномоченных и сервис-дизайнеров. До 29 июня Агентство принимает заявки от жителей регионов, которые хотят стать такими специалистами. В июле стартует бесплатная программа по их обучению.

Среди подтвердивших свою готовность перестроить процессы в социальной сфере — Иркутская, Новосибирская, Нижегородская, Ленинградская, Новгородская, Белгородская, Воронежская, Калужская, Рязанская, Смоленская, Амурская, Липецкая, Магаданская, Архангельская, Сахалинская области, Республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Карачаево-Черкессия, Бурятия, Саха (Якутия), а также Хабаровский и Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Севастополь.

Сервис-дизайнеры будут отвечать за внедрение и использование инструментов и методов, которые помогут людям получать соцуслуги быстрее, проще и эффективнее. Их задачи — проводить исследования и строить продуктовые гипотезы по улучшению качества сервиса, проектировать «идеальный путь» человека при получении социальной услуги или сервиса, обеспечивать внедрение решений, необходимых для создания этого пути.

Сервисные уполномоченные будут руководить подразделениями сервис-дизайнеров в регионе и подчиняться непосредственно главам субъектов. Им предстоит кардинально поменять подход к социальной помощи, сделать его доступнее и человекоцентричнее. Они будут разрабатывать социальные проекты и сервисы вместе с экспертами, рассказывать об инициативах главам регионов, ведомств и профильных сообществ, тестировать каждый проект перед запуском, налаживать взаимодействие между ведомствами, социально ответственным бизнесом и НКО.

«Мы полагаем, что стать частью такой команды для любого социально-ответственного гражданина — это высокий стандарт и уровень. Сервисные уполномоченные будут реализовывать межведомственные проекты изменений в социальной сфере, от их работы в том числе будут зависеть реальные результаты изменений в жизни жителей региона. Все, кто подаст заявку, получают шанс занять должность сервисного уполномоченного. Участники пройдут отбор, в рамках которого специалисты АСИ оценят их потенциал и имеющиеся навыки с учетом специфики будущей работы в социальной сфере, подскажут, как действовать, дадут всю необходимую для работы базу и навыки», — подчеркнула гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Она добавила, что Агентство продолжает прием заявок от всех, кто хочет помогать людям и сделать получение социальных услуг проще.

Институт сервисных уполномоченных внедряется в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ) — механизма, позволяющего улучшить качество услуг и сервисов в социальной сфере и повысить удовлетворенность граждан. Идея НСИ прозвучала на заседании наблюдательного совета АСИ в июле 2020 года. По его итогам президент России Владимир Путин поручил реализовать проект по всей стране.

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