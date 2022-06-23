Открылась деловая программа Московской недели моды. 21 июня прошел ряд сессий, паблик-токов и лекций в Зарядье. Кроме того, параллельно стартовали деловые программы на Тверской площади и Tech in Fashion на ВДНХ. Также деловая программа пройдет в культурных учреждениях столицы. Подробнее ознакомиться можно на сайте Московской недели моды.

Деловая программа Московской недели моды открылась презентацией культурного и научно-образовательного проекта «Национальный центр дизайна и костюма», открывшегося на базе РГУ им. А.Н.Косыгина. Ожидается, что новый центр, прообразом которого стал экспериментальный институт Баухаус, станет в один ряд с международными школами моды и дизайна.

«Это первая федеральная площадка открытого образования на основе исторического культурного кода нашей страны, — рассказал Валерий Белгородский, ректор РГУ им. А.Н. Косыгина, — где будет строиться современная институция, чтобы каждый мог получить дополнительное или высшее специализированное образование».

«Чтобы заниматься дизайном, надо учиться», — добавил он.

«Москва — самая динамично развивающаяся столица в мире, здесь имеется богатый опыт создания креативных площадок, который мы учитывали, — сказал Сергей Дембицкий, директор Национального центра дизайна и костюма. — Сейчас есть огромный спрос на креативные индустрии».

Самая жаркая дискуссия развернулась на пленарной сессии «Кому на Руси шить хорошо?», модератором которой выступила редактор и журналист Ксения Соловьева. Ведущие специалисты обсуждали вопрос: стоит ли государству вмешиваться в процесс индустрии моды?

Игорь Чапурин, основатель бренда Chapurin, в ответ на главный вопрос модератора «Что делать в сложившихся обстоятельствах?» вспомнил богатую историю текстильной промышленности в СССР и отметил необходимость возрождения перенастройки текстильных производств в современной России: «В Турции и Китае производятся ткани в основном для масс-маркета, а у нас женщины любят одеваться, поэтому мы должны думать о качестве, — сказал он. — Если государство примет решение сделать заново то, что будет уничтожено, это и будет самым прекрасным моментом».

«Я уверен, что всё возродится», — оптимистично подытожил дизайнер.

К Игорю присоединились дизайнер Олеся Шиповская (Lesyanebo) и стилист Александр Рогов (ROGOV), отметившие необходимость целенаправленной помощи — в том числе решение текстильных, производственных проблем или субсидий на аренду.

«Индустрия моды может быть важной для страны», — сказал Александр.

Михаил Куснирович, председатель наблюдательного совета Bosco di Ciliegi, эмоционально возразил коллегам: «Зачем вы апеллируете к государству, чтобы решить все эти проблемы? Это контрпродуктивно. Я уже тридцать второй год занимаюсь предпринимательской деятельностью безо всякого государства. Нужно придумать идею, реализовать её и дальше развивать. И ни в коем случае не ждать милости от природы. Тем более от государства».

«Здесь столкнулись две позиции, — прокомментировал Алексей Фурсин, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. — Первая — государство должно быть нейтрально, и не надо его трогать, вторая — государство должно быть активно с точки зрения помощи, поддержки, субсидий, займов и прочего. Но правда, как обычно, где-то посередине, и я надеюсь, наш сегодняшний диалог поможет найти решение».

«Москва для индустрии является крупнейшим рынком: она аккумулирует около 30% всех продаж одежды и обуви в РФ, — рассказал он аудитории. — Больше 11,5 тыс. компаний индустрии моды работает в столице. Из них 4 тыс. — дизайнеры. Сейчас в индустрии работают почти 40 тыс. сотрудников. Мы хотим, чтобы Неделя моды стала системным мероприятием, где идет речь прежде всего о бизнесе, а не только о творчестве. Неделя моды — это большая модная биржа, где заключаются сделки и подписываются контракты».

При этом Алексей Фурсин обратил внимание на то, что государство предлагает большое количество программ поддержки и субсидий для малого и среднего бизнеса, в том числе для индустрии моды, но предприниматели не всегда достаточно информированы об этом. «Бизнес не всегда слышит государство и наоборот, но нам всегда есть что предложить бизнесу», — заключил он.

«Минпромторг должен вернуться к базовому понятию легкой промышленности. Это всегда были высокие темпы, высокие обороты. Идти надо от спроса и опираться на бизнес-принципы. Если мы хотим вырастить отрасль в соответствии с бизнес-принципами, то и степень поддержки должна быть умной», — резюмировал Олег Бочаров, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации.

В рамках сессии «Новые вызовы: оптимизация логистики компании» встретились представители логистических организаций, помогающих в транспортировке грузов как крупному, так и малому бизнесу. Татьяна Мальшакова, операционный директор В2В маркетплейса международной логистики SkedBar.com, перечислила все трудности, с которыми столкнулись логисты и экспортеры в условиях санкций, но добавила и о некоторых положительных моментах: «На ряд товаров отменили пошлины, разрешили параллельный импорт, упростили процедуру таможенной документации, запустили горячую линию для поддержки импортёров и экспортеров».

Она также описала возможности для логистических операторов в настоящее время, подробно рассказав, как решаются проблемы маршрутов через Белоруссию, Грузию, Турцию и другие страны, в том числе для товаров, попавших под санкции.

Паблик-ток «Новая культура путешествий», инициированный туристическим сервисом Russpass, поднял вопрос: как сделать из туристических товаров востребованный бизнес? Дмитрий Гуржий, основатель бренда Gourji, сказал, что при работе в этом направлении важно «учиться адаптировать национальные дизайны под современные нужды», а редактор Russpass Mag Константин Акопян поделился формулой идеального мерча: «Если ты сделаешь мерч простой, но эстетичный — он будет носибельный. Такие товары становятся проводниками эмоций и впечатлений от путешествий, увлекают родственников, друзей, даже случайных прохожих».

В финале разговора спикеры рассказали о любимых местах в Москве и Санкт-Петербурге, где можно приобрести уникальные товары «Сделано в России».

Организатор Московской недели моды — Фонд моды при поддержке правительства Москвы.