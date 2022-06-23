В Москве на Поклонной горе завершилась акция «Сад памяти»

В этом году проект объединил более 3 млн человек, которые высадили в России и за ее пределами свыше 33 млн деревьев. Участие в финальном мероприятии в День памяти и скорби приняли Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, представители министерства просвещения, руководство Фонда памяти полководцев Победы, Всероссийского движения «Волонтеры Победы» и АНО «Сад памяти».

22 июня, в День памяти и скорби, завершилась Международная акция «Сад памяти», цель которой — высадить 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны. В этом году акция охватила все регионы России — от Калининграда до Чукотки. Финальное мероприятие прошло на Поклонной горе в Москве. Всего за три месяца участники высадили 33 млн деревьев, увековечив память о советских солдатах, узниках концлагерей, блокадниках Ленинграда и просто мирных жителей — всех тех, кто на протяжении 1418 дней приближал победу.

Сегодня вместе с молодежью 34 дерева яблони в память о подвиге предков, которые ценой жизни защитили свое Отечество, высадили вице-премьер Виктория Абрамченко, заместитель директора Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения Александр Калягин, заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель «Волонтёров Победы» Ольга Занко, народный художник РФ, академик Российской академии художеств Вячеслав Желваков, народная артистка РСФСР Ирина Купченко, а также представители Фонда памяти полководцев Победы.

«Каждое посаженное дерево — это живой памятник. Приятно видеть, как к проекту каждый год присоединяется талантливая молодежь, которая бережно хранит память о великом подвиге наших предков. «Сад памяти» связывает целые поколения и не дает забыть подвиг, который совершил советский народ. Сегодня у страны есть новые герои: бойцы, которые сражаются на Донбассе, заслуживают такого же уважения и такой же памяти. Мы видим, как акция выходит далеко за пределы России и в этом году объединила 37 государств», — сказала Виктория Абрамченко.

Акция на Поклонной горе началась с минуты молчания и возложения цветов к памятной скульптуре «Скорбящая мать» в Музее Победы, затем состоялась церемония награждения победителя конкурса детских рисунков «Сад памяти глазами детей». Работа 12-летней Олеси Тереховой из города Железногорска Курской области пополнила выставку студентов Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, а саму девочку пригласили в Москву на финальное мероприятие. Увидеть ее работу и другие рисунки конкурсантов можно в выставочном зале Музея, экспозиция в рамках «Сада памяти» продлится там до 3 июля.

Уже второй год акция проходит при поддержке Министерства просвещения России и школьники — самая активная аудитория. В этом году к проекту присоединились более 2,5 млн учащихся и учителей. Дети не только высаживали сады в рамках последнего звонка, но и участвовали во Всероссийском уроке Победы. Поэтому сегодня благодарственное письмо вручили и девятикласснице Екатерине Диановой, как самой активной посланницы акции «Сад памяти».

«В рамках третьего сезона «Сада памяти» у нас была особая миссия — нам было важно вовлечь как можно больше молодежи: школьников, студентов, представителей экологических организаций. У каждого была возможность внести вклад в экологию своего региона, увековечив память героев. Совместными усилиями мы не только достигли цели в 27 млн деревьев, но и перевыполнили этот показатель. Наши волонтеры и активисты со всей страны обратились к нам с предложением — создать движение волонтеров леса, которые будут охранять наши леса и беречь каждое высаженное дерево. Отрадно, что таким образом наша молодежь готова доказывать свою любовь к нашей стране и экологии», — сказала генеральный директор АНО «Сад памяти» Ольга Степченко.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, руководителя ВОД «Волонтеры Победы» Ольги Занко, акция уже стала народной — из года в год она объединяет людей по всей стране и за её пределами. В России же нет семьи, в которой не оставила свой след Отечественная война — история воевавшего родственника есть практически в каждом доме.

«Сад памяти» — это больше чем акция, это теперь семейная традиция. И нам теперь сложно представить памятные исторические даты — День Победы или День памяти и скорби — без этого патриотического проекта. Нас поддерживают не только в России — жители других стран, ближнего и дальнего Зарубежья. Это очень важно, знать, что во многих странах у нашей акции есть единомышленники, которые чтут память предков, которые 81 год назад освободили весь мир от нацизма. В этом году «Сады памяти» мы также высадили на Донбассе, и в Донецке. Там появилась аллея, посвященная Герою России Владимиру Жоге», — отметила Ольга Занко.

Сегодня разбить «Сад памяти» приехала и соорганизатор акции, дочь маршала Конева, президент Фонда памяти полководцев Победы Наталия Конева. Памятное мероприятие также посетили внук маршала Рокоссовского — Константин Рокоссовский, правнучка маршала Георгия Жукова Варвара Ерохина и внучка Героя СССР, генерала армии Михаила Малинина — Надежда Малинина.

«Мы люди, которые должны помнить, люди, которые любят своих родителей. Прогуливаясь по этому замечательному саду, который мы сегодня высадили, я буду думать о своем папе. Яблоки, которые здесь когда-то будут, напомнят о том, как мы собирали такие же плоды у нас дома, когда он был рядом. Для всех нас, Жуковых, Рокоссовских и Малининых, это абсолютно святая вещь», — поделилась Наталья Конева.

Почетным участником акции стала и Ирина Купченко, вдова народного артиста СССР Василия Ланового. В 2020 году Василий Семенович посадил миндальное дерево в память о своих родителях в Севастополе, а год спустя памятный сад разбили уже в его честь. Теперь артистка театра и кино приходит почтить погибших в годы войны солдат и мирных жителей вместо мужа. На Поклонной горе в яблоневом саду она тоже посадила дерево.

«Деревья, которые сажают в рамках акции, глубоко прорастают корнями, также, как и наша память о героях, причем не только русских. У героев нет национальности, русский солдат — это собирательный образ. За Победу бок о бок с нами сражались и буряты, калмыки, чеченцы, белорусы, евреи — в годы Великой Отечественной войны все сплотились перед противником. И сегодня очень важно этот патриотизм, эту любовь к своему Отечеству передать нашим детям. Я радуюсь, когда вижу на посадках детей, молодежь. Потому что в памяти — наша сила», — подчеркнула Ирина Купченко.

Высаживая деревья в честь героев, молодые люди не только учатся чтить подвиг предков, но и бережно относиться к родной природе, отметил руководитель Рослесхоза Иван Советников. По его словам, «Сад памяти» — уникальная инициатива, одновременно выполняющая просветительскую и экологическую миссии, которая вносит вклад в лесовосстановление, помогает компенсировать последствия лесных пожаров и болезней леса.

«Я убежден, что человек, посадивший дерево, никогда не причинит вреда природе, не подожжет лес и будет бережно относиться к окружающему миру. Такие инициативы позволяют формировать экологическую культуру, прививать любовь к лесу и природе, а также на практике знакомить подрастающее поколение с работой лесников», — добавил Иван Советников.

В этом году акцию отличало не только расширение географии и границ — традиционная эстафета губернаторов приобрела новых размах: главы 40 субъектов участвовали в высадках, а также на своих страницах в соцсетях рассказывали о подвигах земляков и о том, какой ценой регион 81 год назад приближал Победу.