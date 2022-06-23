Число наркозависимых выросло на треть в Татарстане за год

Заболеваемость наркоманией выросла на 33,8% за год в Татарстане. Об этом сообщает InKazan.ru со ссылкой на главного психиатра-нарколога республиканского минздрава Резеду Хаеву.

По словам специалиста, в 2021 году на учет были поставлены 469 человека, больных наркоманией. Это на 25,7% больше, чем за 2020 год. За первые три месяца 2022 года показатель заболеваемости наркоманией в Татарстане составляет 3,7 случая на 100 тыс. человек. За аналогичный период 2021 года показатель составлял 2,7 случая.

Порядка 60,6% наркозависимых в республике — это граждане в возрасте от 20 до 39 лет. Еще 38,4% вставших на учет — лица в возрасте от 40 до 59 лет.

Всего в республике на учете с диагнозом «пагубное влияние наркотических веществ» состоят более 8,8 тыс. человек. В их числе пятеро детей.