В Кремле отреагировали на идею упразднить границу между РФ и Запорожьем
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 июня прокомментировал предложение об упразднении границы между РФ и Запорожской областью Украины.
По словам представителя Кремля, постановка вопроса не совсем корректная.
«Об этом речи не идет», —отметил он.
Ранее 23 июня член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что освобожденные территории Запорожья не должны оставаться за пределами государственных границ РФ. По его мнению, южные регионы нынешней Украины — это исторически русские земли.
По данным на 21 июня более 3 тыс. жителей Запорожской области подали заявления на получение гражданства РФ, а еще 7 тыс. с лишним записались на прием. Количество пунктов приема документов планируется увеличить.
В мае стало известно, что Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России. По словам Рогова, в планах — создать в составе РФ полноценный субъект Запорожскую Республику. Он отметил, что население Запорожья «абсолютно русское по ментальности».
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».