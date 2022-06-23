Кремль отслеживает применение западного оружия на Украине

Россия тщательно фиксирует, как используется вооружение, поставленное Киеву из ФРГ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, верит ли Москва обещаниям властей Украины, что немецкое оружие не будет использоваться для обстрелов российской территории.

«Мы всё тщательно фиксируем. Если какая-то часть этих вооружений доберется до передовых позиций, мы отследим как оно используется», — сказал он журналистам.

Накануне глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Киев дал гарантии о неприменении западного оружия для обстрела российской территории. Она отметила, что им не пришлось требовать, «Украина сама дала эти подтверждения».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил «Известиям», что считает такие заявления «детским лепетом». Он также задался вопросом, что будут делать власти ФРГ, если Украина нарушит свое обещание.

За день до этого власти ФРГ впервые опубликовали список предоставленного Украине оружия, а также план дальнейших поставок. В частности, правительство Германии намерено передать Киеву 30 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS и другие вооружения.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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