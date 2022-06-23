Интервалы движения поездов на фиолетовой ветке увеличили из-за человека на путях

Интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена временно увеличены из-за человека на путях. Об этом пресс-служба столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщила в четверг, 23 июня.

«На северном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях», — говорится в сообщении.

Движения поездов нет от «Спартака» до «Улицы 1905 года». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Информация уточняется, передает агентство городских новостей «Москва».

21 июня поезда не ходили на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро из-за человека на путях. О том, что поезда не ходят от «Серпуховской» до «Чеховской», затем движение восстановили, пишет «Москва 24».

Ранее, 15 июня, руководитель блока PR и маркетинга дептранса и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Юлия Темникова рассказала «Известиям», что в случае падения на рельсы в метро в первую очередь следует оценить, насколько далеко поезд.

По ее словам, если дистанция и время позволяют — можно добраться до черно-белой рейки в начале платформы. За ней пассажир в безопасности. Нужно дождаться работника метрополитена, который выведет из тоннеля. Если же пассажир не может идти, нужно лечь лицом вниз в лоток между рельсами, головой к поезду, пригнуть голову и постараться не шевелиться.

При этом Темникова предостерегла от попыток спрятаться под край пассажирской платформы или самостоятельно выбраться с путей: вдоль края платформы проходит контактный рельс, на который подано напряжение 825 вольт.