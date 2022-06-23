Песков прокомментировал заявление японского депутата о вынужденности РФ начать спецоперацию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 23 июня, на брифинге прокомментировал заявление депутата верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки о том, что несмотря на обвинения Москвы в начале спецоперации, на Киеве лежит ответственность за невыполнение Минских соглашений, а Россия была вынуждена начать военную операцию.

Песков сказал, что связи между Россией и Японией отвергнуты, и указал на враждебную позицию японской стороны по отношению к РФ. Однако, как заметил пресс-секретарь президента России, там всё же встречаются попытки трезво оценить ситуацию «среди такого нерационального и неконструктивного оголтелого мейнстрима».

«С этой страной (Японией. — Ред.) отношения на минимально возможном уровне. Фактически все отношения свернуты. Мы знаем, что Япония занимает враждебную позицию по отношению к нашей стране», — отметил Песков.

О заявлении японского депутата стало известно ранее в этот день. Кроме того, Судзуки подчеркнул, «нужно думать об этом (вынужденности России начать спецоперацию. — Ред.) хладнокровно, чтобы защищать интересы своего государства», а также что посягательство силой на суверенитет государства или его территорию — это нарушение международного права.

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