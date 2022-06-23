В Совфеде назвали «комариным укусом» запрет Чехии на выдачу виз россиянам

Решение Праги продлить запрет на выдачу виз россиянам — это комариный укус, от которого в большей степени пострадают те, кто дружественно настроен по отношению Чехии. Об этом в четверг, 23 июня, заявил «Известиям» заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от республики Сергей Цеков.

«Если говорить о России, для нас вообще никаких последствий [от решения Чехии]. Часть из тех, кто уехал в Чехию, будет вынуждена вернуться в Россию, часть будет уходить от возможного контроля за их проживанием, часть в принципе не поедет в Чехию. Вообще это такой комариный укус, от которого страдают как раз люди, которые в большинстве своем очень дружественно настроены в отношении Чехии», — указал он.

По словам сенатора, решение чешских властей также повлияет на тех, кто вынужденно едет в эту страну, к примеру, для помощи родственникам. Помимо этого, те, кто по каким-либо причинам выехал из Чехии, не смогут туда вернуться.

«Это очень грубое нарушение признанных стандартов в вопросе соблюдения прав человека. Как раз того, о чем они постоянно трубят», — заключил Цеков.

О том, что граждане РФ и Белоруссии не смогут получить чешские визы и временный вид на жительство до конца марта 2023 года, стало известно накануне. Такое решение приняло чешское министерство иностранных дел при поддержке правительства страны.

Отмечалось, что этот шаг призван якобы защитить внешнеполитические интересы и обеспечить безопасность Чехии, а его целью является оказание давления на РФ и Белоруссию, которая поддерживает российскую спецоперацию по защите Донбасса.

Выдачу виз россиянам Чехия приостановила 24 февраля, сразу после начала Москвой военной спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

17 июня стало известно о том, что украинский кабмин одобрил введение визового режима для россиян с 1 июля. Глава офиса президента страны Андрей Ермак пояснил, что это решение связано с вопросами безопасности, необходимостью усиления контроля за въездом граждан России на территорию Украины, а также запросом общества.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.

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