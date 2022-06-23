Юрист оценил возможность ввоза техники Apple в Россию в условиях санкций

Компания Apple ограничила свою деятельность в Россию лишь отчасти, поэтому ввоз техники iPhone в страну возможен. Об этом «Известиям» рассказал член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров.

«Ввоз айфонов был бы возможен, если бы в России был дилер, который осуществлял бы их продажу. В ином случае продавать айфоны некому. Поскольку Apple ограничили свою деятельность в РФ лишь отчасти, то завоз и продажа айфонов возможна», — отметил эксперт 23 июня.

Вместе с тем он указал на то, что импорт товаров на сегодняшний день существенно осложнился. По словам Уварова, законодательные механизмы пытаются упростить импорт важных социальных товаров, производство которых в России не налажено.

«Параллельный импорт — импорт товаров из-за рубежа без согласия правообладателей — один из таких механизмов. Он позволяет законно ввозить товары. Другой способ — ввоз через другие государства в обход санкций Евросоюза и отдельных государств. Он позволяет ввозить значимые товары в Россию без препятствий, но дороже», — пояснил юрист.

Ранее в этот день стало известно, что ритейлер «Связной» начал ввозить в Россию электронику через параллельный импорт. Речь идет о смартфонах и часах Samsung, последней линейке iPhone и игровых приставках PlayStation, Xbox и Nintendo. По словам представителя компании, устройства будут стоить дороже на 10–20%, чем те, что были ввезены в Россию до начала спецоперации по защите Донбасса.

Накануне, 22 июня, «Известия» сообщали, что в российских авторизованных сервисных центрах Apple возникли проблемы с деталями для айфонов, необходимыми для ремонта гаджетов. В отрасли заявили, что такая ситуация связана с нарушениями процессов логистики.

В мае Минпромторг утвердил перечень из 50 товарных категорий для параллельного импорта. В ведомстве отметили, что перечень будет пересматриваться раз в квартал. Изменения будут вноситься на основании мониторинга товаров.

В марте ряд зарубежных компаний заявили о приостановке своей работы в РФ. Среди них — Nike, Adidas, Lego, Samsung, Ikea, Apple, Chanel, BMW. Некоторые бренды полностью прекратят деятельность на территории России. Такое решение зарубежные бренды приняли в том числе в связи с новыми санкциями стран Запада, последовавшими в ответ на проводимую Россией спецоперацию по защите Донбасса, которая началась 24 февраля.