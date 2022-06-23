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Суд над Медведчуком пройдет в закрытом режиме во Львове

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Фото: ТАСС/Ирина Яковлева
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Суд над главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком пройдет в закрытом режиме во Львове. Об этом 23 июня сообщило украинское издание «Граты».

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Отмечается, что на подготовительном заседании судья Григорий Жовнир определил слушать дело Медведчука в закрытом режиме по ходатайствам как защиты, так и обвинения. По данным издания, сам политик также просил провести процесс в закрытом формате.

Медведчук вместе с адвокатами участвует в процессе по видеосвязи из зала Апелляционного суда Киева. О таком формате ходатайствовала Служба безопасности Украины.

Накануне стало известно, что Лычаковский райсуд Львова продлил арест Медведчука до 9 августа. Во время рассмотрения ходатайства защита подозреваемого обратилась в Верховный суд с просьбой о передаче данного запроса на рассмотрение в Печерский райсуд Киева, но коллегия судей Кассационного уголовного суда отказала.

2 июня Госбюро расследований Украины завершило расследование в отношении Медведчука, дело было передано в суд.

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука и опубликовал в соцсетях фотографию, где политик сидит в наручниках.

Позднее Зеленский предложил России обменять его на пленных украинских военных. На что в Кремле ответили, что не обсуждают данный вопрос. В Москве напомнили, что Медведчук — гражданин Украины.

В отношении политика на Украине возбуждено несколько уголовных дел. В частности, Медведчука обвиняют в сговоре с высшим руководством Украины по организации поставок угля с не подконтрольной Киеву территории Донбасса в 2014 году. Сам он заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

20 июня восьмой административный суд Львова запретил партию ОПЗЖ. Суд решил передать государству все имущество, средства и иные активы партии, сообщило министерство юстиции Украины.

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