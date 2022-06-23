Появились кадры с места ДТП с участием депутата Журавлева в Москве
Появились кадры с места ДТП с участием депутата Госдумы Алексея Журавлева на Кутузовском проспекте в Москве. Видео оказалось в распоряжении «Известий» 23 июня.
Об инциденте стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что член фракции ЛДПР передвигался на мотоцикле BMW, в какой-то момент он не справился с управлением и опрокинулся вместе с байком.
Пресс-служба Журавлева сообщила, что инцидент произошел из-за того, что «не было указателей о снятии асфальтного покрытия и о дорожных работах».