ВТБ предложил расширить «семейную ипотеку» на все семьи с детьми до 18 лет

Банк ВТБ предлагает распространить семейную ипотеку на всех заемщиков с несовершеннолетними детьми. Об этом заявил на Чебоксарском экономическом форуме заместитель президента-председателя правления кредитной организации Анатолий Печатников в четверг, 23 июня.

Новые параметры могут значительно расширить доступность льготных кредитов для российских семей, пояснил он.



В рамках текущих условий «Семейной ипотеки» льготные займы доступны семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился один ребенок или несколько детей. ВТБ предлагает отменить это ограничение и сделать программу доступной для всех заемщиков с детьми в возрасте до 18 лет.



«Семейная ипотека» за несколько лет зарекомендовала себя как эффективный инструмент для повышения качества жизни населения. С 2018 года почти 100 тыс. наших клиентов улучшили свои жилищные условия благодаря ей. Но мы уверены, что программу можно дополнительно расширить, увеличив ее эффект для заемщиков. Наряду с продлением срока действия программы целесообразно распространить ее на все российские семьи с несовершеннолетними детьми. Это может повысить спрос на нее в несколько раз», — сказал Печатников.



Ранее на ПМЭФ-2022 ВТБ предложил рассмотреть вопрос о продлении «Семейной ипотеки» на несколько лет или даже сделать ее постоянно действующей программой. Со своей стороны банк с 1 июля в рамках этой госпрограммы запускает ипотеку под 3%. Помимо льготных условий заемщикам будет оказана нефинансовая помощь: всем детям в семье оформят бесплатную страховку на случай онкологических заболеваний. Новая стратегическая инициатива «семейного капитала» ВТБ объединяет комплекс продуктов и сервисов, отвечающих потребностям клиентов на всех этапах развития семьи: от рождения ребенка до выплаты пенсии.

Печатников также отметил необходимость дальнейшей цифровизации рынка ипотеки в России.

В конце мая «Известия» писали о том, что в федеральной компании «Этажи» предложили отменить подоходный налог при продаже единственного жилья для семей с несовершеннолетними детьми, а также если квартира досталась в наследство. Соответствующую инициативу направили в правительство и Минфин.



В марте «Известия» рассказывали об инициативе Госдумы о расширении действия льготной ипотеки на семьи с детьми, рожденными с 2015 года.