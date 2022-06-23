Лидер группы «Дюна» назвал смерть Шатунова трагедией

Смерть Юрия Шатунова является настоящей трагедией, с уходом из жизни этого музыканта можно говорить об уходе целой эпохи. Такое мнение выразил в четверг, 23 июня, певец, основатель и лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин.

«Важно то, каким он запомнится своим почитателям. Это же эпоха. Это, на мой взгляд, даже большая эпоха, чем группа «Кино». Больше, чем Цой. И это осознаешь только тогда, когда человек уходит из жизни. Для его почитателей сегодня [произошло] настоящее горе», — сказал Рыбин в беседе с телеканалом «360».

Музыкант отметил, что популярность Шатунова и группы «Ласковый май» связана с честностью и открытостью.

«Это песни, а не треки, это стихи, а не слова. И это был не проект, а ансамбль. Все по-настоящему. И вся музыка конца 1980-х–начала 1990-х, она более открытая, более честная», — добавил артист.

Рыбин отметил, что группа «Ласковый май» — это не только Шатунов, но для большинства слушателей именно он был символом и олицетворением этой группы.

«Это прямо трагедия. Соболезнования его семье и всем его почитателям», — заключил он.

Ранее в этот день стало известно, что Шатунов умер в возрасте 48 лет. Причиной смерти музыканта, солиста группы «Ласковый май» стала острая сердечная недостаточность, передает НСН.

По данным «Известий», 22 июня Шатунов отдыхал со своим менеджером в Подмосковье. Там ему стало плохо, приехала скорая помощь, но певца не успели довести до больницы: он скончался в машине.

Шатунов известен своей деятельностью в музыкальном коллективе «Ласковый май». С 1986 по 1988 год группа выступала на дискотеках в интернате и в местном ДК «Орбита». Именно в это время появились главные хиты группы «Белые розы», «Седая ночь», «Лето».

За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году, вскоре после ухода из нее Шатунова.