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Самые известные песни в исполнении Юрия Шатунова

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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В четверг, 23 июня, стало известно о смерти солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. «Известия» вспомнили самые популярные композиции легендарного музыкального коллектива.

Музыкант скончался в возрасте 48 лет. По данным «Известий», причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Шатунов почувствовал недомогание накануне, 22 июня, во время отдыха в Подмосковье. Друзья привезли Шатунова в больницу под Домодедово, где он рассказал врачам об острой боли в груди. Артисту оказали первую помощь, но состояние резко стало ухудшаться, и медики вызвали реанимационную бригаду.

Скорая доставила Шатунова в Домодедовскую больницу, ночью его завезли в приемное отделение, в тот же момент у артиста остановилось сердце. Врачи пытались его реанимировать, но спасти не смогли.

Юрий Шатунов — советский и российский певец. С 1986 по 1991 год являлся солистом группы «Ласковый май». Исполнял такие хиты как «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты…» и др.

За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году, вскоре после ухода из нее Шатунова.

Покинув группу, Юрий уехал в Германию и выучился там на звукорежиссера. Некоторое время он работал только в студии, а затем продолжил сольную карьеру.

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