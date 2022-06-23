Антонов и Пригожин отреагировали на новость о смерти Шатунова

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов был ярким представителем российской популярной музыки. Об этом 23 июня заявил композитор Юрий Антонов.

«Как не стало? Это целое направление в музыке популярной, он был яркий представитель. Парень очень обаятельный. Конечно, сыграли свою роль многие люди, очень любили простую и незатейливую музыку в исполнении Юры. Господи, боже мой, какой же кошмар», — сказал Антонов «Известиям».

Российский продюсер Иосиф Пригожин также оказался шокирован новостью о смерти Шатунова.

«Просто шок, больше ничего. Пока только шок. Могу выразить соболезнование родным и близким. Каким он был? С 1988 года сохранять популярность — это о чем-то говорит», — цитирует его радиостанция «Говорит Москва».

О смерти Шатунова стало известно ранее в этот день. Ему было 48 лет.

Сообщалось, что 22 июня музыкант отдыхал со своим менеджером в Подмосковье. Поздним вечером друзья привезли Шатунова в больницу под Домодедово, где он рассказал врачам об острой боли в груди. Артисту оказали первую помощь, но состояние резко стало ухудшаться, и медики вызвали реанимационную бригаду.

Юрий Шатунов известен своей деятельностью в музыкальном коллективе «Ласковый май». С 1986 по 1988 год группа выступала на дискотеках в интернате и в местном ДК «Орбита». Именно в это время появились главные хиты группы «Белые розы», «Седая ночь», «Лето».

За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году, вскоре после ухода из нее Шатунова.

Покинув группу, Юрий уехал в Германию и выучился там на звукорежиссера. Некоторое время он работал только в студии, а затем продолжил сольную карьеру.