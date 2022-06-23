Банки зафиксировали сильное сокращение трат россиян на сервисах знакомств

В апреле–мае 2022 года по сравнению с февралем–январем показатели по оплатам сервисов зарубежных сайтов знакомств в РФ сократились более чем на 60%, рассказали «Известиям» в ряде опрошенных российских банков в четверг, 23 июня.

Так, директор департамента аналитического менеджмента и развития отношений с клиентами Росбанка Екатерина Алиева заявила, что в феврале был зафиксирован всплеск показателей по оплатам сервисов Badoo, Tinder, Mamba, Bumble и Pure: количество клиентов выросло тогда более чем в три раза, обороты увеличились на 370%. Такую динамику в банке связали с Днем святого Валентина. Однако уже в апреле–мае обороты этих сервисов сократились на 60% по сравнению с январем–февралем. Доля транзакций уменьшилась на 20%, средний чек — на 46%.

Из пяти перечисленных дейтинг-сервисов наибольший средний чек наблюдался в Tinder — 1558 рублей, следующий по затратам Pure — 952 рубля, далее идут Bumble — 879 рубля, Badoo — 289 рубля и Mamba — 178 рубля.

Начиная с апреля транзакций в сервисах, кроме Mamba и Pure, не фиксировали.



Директор департамента карточного бизнеса и лояльности МКБ Татьяна Курзякова также сообщила о резком снижении популярности российских и зарубежных сервисов знакомств. В апреле–мае этого года по сравнению с январем–февралем число транзакций в данной категории снизилось более чем в три раза, а объем — более чем в восемь раз. Средний чек по платежам также сократился более чем в 2,5 раза.

«Проблемы с оплатой подписок и продлением аккаунтов, снижение турпотока в Россию и ограничение работы социальных сетей в нашей стране — среди распространенных факторов, повлиявших на данные показатели», — отметила она.



В Почта Банке рассказали, что в мае по сравнению с январем доля платежей за услуги сервисов знакомств по картам банка снизилось на 66%, а совокупный объем покупок упал на 93%. Средняя сумма также сократилась — на 16%.

В банке «Зенит» также зафиксировали сокращение платежей за услуги сайтов знакомств и снижение среднего чека в апреле–мае 2022 года по сравнению с январем–февралем.

Ранее в этот же день аналитики Big Data МТС сообщили «Известиям», что в апреле–мае этого года по сравнению с февралем–январем доля пользователей зарубежных дейтинг-сервисов в России упала в два раза, однако до российских служб знакомств дошло около 12% их пользователей.

В апреле Badoo и Bumble объявили о прекращении работы в РФ и запретили скачивание своих мобильных приложений и оплату дополнительных услуг. Тогда же платные опции для россиян закрыл Tinder.

Эксперты отметили, что с зарубежных дейтинг-сервисов ушло порядка 3,5–4 млн пользователей. Однако большинство этой аудитории не перешло на российские сайты.