Пожар на лакокрасочном заводе в Электроуглях локализовали

Пожар в цехе завода с лакокрасочными изделиями и растворителями в Электроуглях локализован на площади 1600 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС в четверг, 23 июня.

«В 10:06 по московскому времени пожар локализован на площади 1600 кв. м», — заявили в ведомстве ТАСС.

Ранее в этот день в подмосковном городе Электроугли загорелся лакокрасочный завод «Радуга Синтез». Сообщалось, что площадь возгорания составляла 2,4 тыс. кв. м, обрушилась крыша, были слышны взрывы. По предварительной информации, пострадавших нет.

Пожару был присвоен 2-й ранг сложности, сообщается на сайте kp.ru.

Для тушения огня привлекли 17 единиц техники и 55 человек, из которых 16 — от МЧС, уточняет телеканал «Звезда».

Кроме этого была информация о том, что экстренные службы для тушения могут привлечь вертолеты, сообщает телеканал «360».

В настоящее время специалисты уточняют причины и обстоятельства произошедшего.