В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) поселка Озеряновка Донецкой Народной Республики погибла мирная жительница. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«В результате обстрела горловского села Озеряновки со стороны ВФУ по улице Рихтера, 13, 2, погибла мирная жительница. Мы отомстим укронацистским недоноскам за каждого убитого человека!» — написал он в своем Telegram-канале.

21 июня мирный житель погиб в пожаре в Куйбышевском районе Донецка после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мэр города Алексей Кулемзин рассказал, что под завалами дома № 7 по улице Никополь-Мариупольской обнаружено тело мужчины 1962 года рождения.

17 июня президент РФ Владимир Путин отметил, что созданная восемь лет назад под городом линия разграничения является серьезным украинским укрепрайоном, штурм которой приведет к большим жертвам со стороны атакующих сил. В связи с этим штурмовать позиции ВСУ под Донецком нецелесообразно, идет планомерная работа по заходу в тыл укрепрайонов, подчеркнул глава государства.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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