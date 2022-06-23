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На Московской неделе моды покажут коллекции детской одежды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В рамках Московской недели моды российские дизайнеры представят коллекции детской одежды. Фестиваль детской моды и стиля пройдет 25 июня в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«В «Технограде» соберутся молодые дизайнеры и уже успешные модельеры. Гостям представят 25 коллекций детской одежды от российских брендов и расскажут, какие возможности для бизнеса и карьеры открыты в этом сегменте. Самых юных посетителей ждут творческие занятия по коллажу, фотографии и 3D-моделированию», — отметила Сергунина.

Для участия нужно будет зарегистрироваться. Минимальный возраст посетителей — семь лет.

Фестиваль начнется с лекции, на которой стилисты-имиджмейкеры, дизайнеры, основатели брендов одежды и модельных агентств расскажут о детской моде, перспективах для бизнеса и трендах, на которые стоит ориентироваться при выводе новой марки на рынок.

Также в рамках мероприятия запланирована встреча для блогеров, где эксперт даст советы по продвижению персонального бренда ребенка. А на воркшопе для тех, кто собирается открыть свое дело в сфере моды, сделают пошаговый разбор бизнес-плана.

Для детей организаторы приготовили интерактивы о моде и стиле: их научат составлять яркие образы для фотосессии из обычных вещей и аксессуаров. Там же будет работать фотозона в виде подиума.

Еще участники фестиваля смогут посетить VR-выставку цифровой одежды и ознакомиться с технологиями 3D-сканирования для ее создания.

Вечером состоится главное событие — показ коллекций. В дефиле будут участвовать, в том числе дети с особенностями здоровья. Они представят работы студентов Российского государственного социального университета (РГСУ).

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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