Аксенов анонсировал приезд 150 детей из ЛНР для отдыха в Крыму
Крым 25 июня примет 150 детей из Луганской Народной Республики (ЛНР) в оздоровительно-спортивном комплексе «Дельфин» в селе Песчаном Бахчисарайского района. Об этом глава региона Сергей Аксенов сообщил в Telegram в четверг, 23 июня.
«Крым по моему поручению примет на отдых 150 детей из братской Луганской Народной Республики... В программу отдыха включены анимация, вокальные и спортивные конкурсы, кружки и мастер-классы по разным направлениям», — написал он.
Ранее, 3 июня, министр образования, науки и молодежи региона Валентина Лаврик сообщила, что Крым принял 150 детей из Донецкой Народной Республики (ДНР) на оздоровление и отдых, передает RT.
Всего в Крыму с 1 июня открылись 268 лагерей дневного пребывания детей, 45 загородных лагерей отдыха, 11 детских санаториев и 388 дневных тематических площадок на базе образовательных организаций, уточняет REGNUM.
Ранее, в мае, служба ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) сообщила о назначении порядка 200 специальных рейсов, которые перевезут свыше 400 тыс. детей в оздоровительные лагеря в составе организованных групп.