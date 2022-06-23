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В МИД РФ предупредили о небезопасности Греции для отдыха россиян

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Россиян предупредили о том, что Греция перестала быть безопасной страной для отдыха. Об этом заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон в интервью ТАСС.

«На преодоление русофобии потребуются годы»
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Он отметил, что в российский МИД продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и даже прямой агрессии по отношению к россиянам и русскоговорящим гражданам.

Пилипсон пояснил, что наиболее вопиющие инциденты попали в недавний доклад МИД России «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах».

«Имели место случаи избиений, в том числе детей: после нападений пострадавшим требовалась госпитализация. Греческие банки зачастую вольно трактуют введенные Евросоюзом незаконные ограничительные меры, блокируют счета россиян по национальному признаку», — рассказал он.

В конце апреля в Афинах группа украинцев жестоко избила гражданку России, историка и археолога Оксану Маряхину. Конфликт произошел из-за того, что украинцы начали кричать: «Слава Украине!» В ответ на это друзья Маряхиной крикнули: «Слава России!»

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что реакции правоохранительных органов на избиение российских граждан в Греции нет абсолютно.

15 апреля глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев сообщил, что международные организации, в том числе ООН и ОБСЕ, не реагируют должным образом на проявления русофобии в Европе. По его словам, россияне оказались в положении травимого народа. Он подчеркнул, что Россия прилагает усилия для защиты своих граждан за рубежом, однако очень сложно изменить эту «ксенофобскую, расистскую атмосферу».

Антироссийские настроения в мире резко усилились после того, как президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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