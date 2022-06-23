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В Херсонской области заработали три новых мобильных оператора

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Три новых мобильных оператора заработали в Херсонской области. Об этом 23 июня сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

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По его словам, в настоящее время большая часть из 470 вышек сотовой связи в области уже восстановлена.

«В Херсонской области работает уже три мобильных оператора. Работы по восстановлению связи и улучшени. ее качества продолжаются», — сказал Стремоусов «РИА Новости».

В конце мая стало известно, что в Херсонской области более 500 тыс. абонентов остались без сотовой связи в результате обстрелов со стороны украинских войск. Военно-гражданская администрация области обратилась к российским властям за помощью в восстановлении коммуникаций в регионе. Затем на российскую мобильную связь и интернет перешли Херсонская и Запорожская области.

Тогда же Херсонская область начала процесс перехода на телефонный код +7.

Херсонская и часть Запорожской области перешли под контроль Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил российский лидер Владимир Путин. Спецоперации предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ЛНР и ДНР к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик.

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