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Захарова высмеяла обвинения премьера Болгарии в адрес посла России

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Фото: REUTERS/Spasiyana Sergieva
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала в четверг, 23 июня, заявления премьер-министра Болгарии Кирила Петкова о причастности трех политиков и посла России Элеоноры Митрофановой к отставке правительства страны.

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Она заявила, что список «виноватых» не полный.

«В списке не хватает Бэтмена и Женщины-кошки», — сказала она в комментарии «РИА Новости».

Также представитель российского внешнеполитического ведомства предположила, что Петков «устал, начал заговариваться», передает RT.

Ранее в этот день Петков после вынесения парламентом вотума недоверия его правительству возложил ответственность за это в том числе на посла РФ в стране Митрофанову.

По словам Петкова, помимо российского посла в произошедшем виноваты бизнесмен и бывший депутат Делян Пеевски, лидер выдвинувшей вотум недоверия партии ГЕРБ Бойко Борисов и глава вышедшей из правительственной коалиции партии «Есть такой народ» Слави Трифонов, передает НСН.

Также Петков заявил, что, будучи у власти, он стремился защищать интересы страны, а «проникновение российских интересов» стало возможным из-за действий оппозиционной партии «Возрождение».

О том, что коалиционное правительство Болгарии под руководством премьер-министра Кирилла Петкова получило вотум недоверия со стороны парламента страны, стало известно накануне. За вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против — 116, сообщает телеканал «Звезда».По мнению депутатов, Петков не справился с ростом инфляции и не выполнил своего обещания победить коррупцию в Болгарии. Кроме того, он с первых дней своего правления проводил жесткую пронатовскую политику в отношении России. Петков полностью поддержал санкции ЕС и отказался платить за российскую нефть рублями. В связи с этим Болгария осталась без поставок российского газа.

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