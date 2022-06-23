Реклама
Прямой эфир
Авто
Люксовая марка автомобилей из Китая может начать продажи в России
Мир
Кремль отслеживает применение западного оружия на Украине
Мир
Суд над Медведчуком пройдет в закрытом режиме во Львове
Общество
Лидер группы «Дюна» назвал смерть Шатунова трагедией
Общество
Синоптик спрогнозировал выход смерчей на сушу в Сочи
Общество
Десять выпускников из Донбасса присоединятся к празднику «Алые паруса»
Общество
Киркоров назвал творчество Шатунова в 80-х годах прорывом
Интернет
Портал «Госуслуги» подвергается кибератакам
Экономика
ЦБ заявил о наличии потенциала для снижения ключевой ставки
Мир
В МИД РФ заявили о планах Греции осуществить новые поставки вооружений Киеву
Общество
Маткапитал на первого ребенка в РФ может вырасти почти на треть к 2025 году
Сюжет:

Десять выпускников из Донбасса присоединятся к празднику «Алые паруса»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К празднику «Алые паруса» в Санкт-Петербурге присоединятся 10 выпускников из Донбасса. Все они участники проекта Народного фронта «Взлетная полоса», где вчерашних школьников готовят к поступлению в российские вузы.

«У них, безусловно, начинается новый этап в жизни. Они вступают во взрослую жизнь. И в связи с этим хотелось подарить детям праздник. Хотелось, чтобы они на время оставили все свои заботы и погрузились в атмосферу волшебства, которую испытывает каждый, кто оказывается на этом празднике», — рассказала директор Благотворительного фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

На всех парусах: «Алые паруса» проложат новый маршрут по Неве
Как проходит подготовка главного праздника выпускников

Никита Галанов, который окончил школу уже в России, рассказал, что очень обрадовался, узнав, что его пригласили на праздник в Санкт-Петербург.

«Я был потрясен этим известием. Я сразу посоветовался с родителями — ехать или нет. Они сказали: «Тут даже думать нечего, конечно, езжай». И поэтому я максимально доволен», — рассказал юноша.

Выпускнице Дарье Зинник пришлось поменять семь школ из-за боевых действий в Донбассе, 11-й класс девушка окончила уже в Ростове-на-Дону. Она рассказала, что, будучи на родине, ей и ее одноклассникам в завершение каждого учебного года выдавали специальные брошюры о правилах безопасного поведения на каникулах.

«Каждый раз, [когда] выходишь на каникулы, и [дают] огромные списки, брошюры о том, что нельзя делать. Каждый раз о том, что делать, если нашел мину, что делать, если зашел в поле и наступил на мину, что делать, если начался обстрел, как вести [себя], куда бежать, что делать, если бункер оказался закрыт, и прочее», — рассказала Дарья.

Она добавила, что находится в предвкушении праздника «Алые паруса».

«Я была очень рада поехать в Питер, погулять по этим улицам и вот на «Алые паруса» попасть. Это же запомнится правда на всю жизнь!» — отметила выпускница.

24–25 июня в Санкт-Петербурге пройдет самое яркое событие для выпускников России — «Алые паруса». Красочный праздник посвящен прощанию со школой и открытию новых горизонтов уже во взрослой жизни. Участие примут около 65 тыс. ребят со всей России и республик Донбасса. Зрителей ждут великолепное шоу, новые знакомства, концерт с участием популярных артистов, танцы и сюрпризы.

Первый раз выпускники увидели «Алые паруса» в 1968 году. В 1990-х праздник не проводили. В 2005-м торжество возродили АО «АБ «Россия», «Пятый канал» и правительство Санкт-Петербурга.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022