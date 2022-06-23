Мост перекроют для пешеходов в День молодежи в Волгограде
В Волгограде вечером 25 июня сделают недоступным для пешеходов Астраханский мост, который связывает Ворошиловский и Центральный районы города. Решение в городской администрации приняли по соображениям безопасности.
Мост станет недоступен для жителей после 21:30. Его перекроют из-за ожидаемой высокой плотности пешеходных потоков в праздничный день, на которую объект просто не рассчитан.
Для перехода между районами гражданам посоветовали воспользоваться парком в пойме реки Царицы, сообщает ИА «НовостиВолгограда.Ру».
25 июня в Волгограде будут отмечать День молодежи. В связи с этим в работу общественного транспорта внесут изменения. Некоторые улицы перекроют для автомобилистов.