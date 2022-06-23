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Премьер Болгарии обвинил в отставке правительства посла России

Премьер Болгарии заявил о причастности трех политиков и посла России к отставке кабмина
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Фото: REUTERS/Spasiyana Sergieva
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Премьер-министр Болгарии Кирил Петков после вынесения парламентом вотума недоверия его правительству возложил ответственность за это в том числе на посла России в стране Элеонору Митрофанову.

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По словам Петкова, помимо посла РФ в Болгарии в произошедшем виноваты бизнесмен и бывший депутат Делян Пеевски, лидер выдвинувшей вотум недоверия партии ГЕРБ Бойко Борисов и глава вышедшей из правительственной коалиции партии «Есть такой народ» Слави Трифонов.

«Это была честь для меня возглавлять правительство, которое свергли Пеевски, Борисов, Трифонов и Митрофанова», — цитирует Петкова издание Novinite.

Петков также заявил, что, будучи у власти, он стремился защищать интересы страны, а «проникновение российских интересов» стало возможным из-за действий оппозиционной партии «Возрождение», отметила радиостанция BNR.

На обвинения со стороны Петкова уже отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она с юмором указала на то, что список «виноватых» неполный: не хватает Бэтмена и Женщины-кошки. По словам Захаровой, «человек устал, начал заговариваться».

О том, что коалиционное правительство Болгарии под руководством премьер-министра Кирилла Петкова получило вотум недоверия со стороны парламента страны, стало известно накануне. По мнению депутатов, Петков не справился с ростом инфляции и не выполнил своего обещания победить коррупцию в Болгарии. Кроме того, он с первых дней своего правления проводил жесткую пронатовскую политику в отношении России. Петков полностью поддержал санкции ЕС и отказался платить за российскую нефть рублями. В связи с этим Болгария осталась без поставок российского газа.

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