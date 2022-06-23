В Подмосковье горит лакокрасочный завод

В подмосковном городе Электроугли в четверг, 23 июня, горит лакокрасочный завод «Радуга Синтез», сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.

Уточняется, что площадь возгорания составляет 2,4 тыс. кв. м, обрушилась крыша, слышны взрывы. По предварительной информации, пострадавших нет.

«Дальнейшая информация уточняется», — отмечается на сайте МЧС.

3 мая стало известно о возгорании складского помещения в Московской области, площадь пожара составляла — 33,8 тыс. кв. м. В помещении хранилась печатная продукция, на оставшейся части площади — текстиль и бытовая техника компании «Сток Трейдинг».