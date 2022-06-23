Браконьера с сельдью на 1,7 млн рублей задержали в Ростовской области
В Ростовской области задержали рыбака, который выловил сетями более 1,1 тыс. экземпляров азово-донской сельди. Браконьера обнаружили на Кочетовском гидроузле. 33-летний мужчина занимался незаконной ловлей рыбы запрещенной кастинговой сетью.
RostovGazeta со ссылкой на управление по транспорту МВД РФ по СКФО сообщает, что действия браконьера нанесли ущерб окружающей среде в размере почти 1,7 млн рублей.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о незаконном вылове водных биоресурсов. Ему грозит до пяти лет заключения. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, среди обвинений также упоминалось хранение наркотических веществ.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае поймали контрабандистов с черной икрой на 147 млн рублей. Более 680 кг икры рыб осетровых видов выявлены при попытке их доставки в Хабаровск на двух грузовых автомобилях без документов, подтверждающих законность ее происхождения. Продукция была упакована в 1371 пластиковый контейнер и скрыта среди основного груза.