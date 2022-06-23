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Сенатор Пушков: Польша продолжает покупать газ из России через ФРГ вопреки своей позиции

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Польские власти продолжают покупать российский газ, используя реверс, несмотря на свою агрессивную риторику про энергетическую независимость от Москвы, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

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«В Варшаве заявили, что способны выжить без российского газа. Забыли добавить, что Польша закупает российский газ реверсом из Германии. В общем, выжить вроде могут, но предпочитают закупать», — написал он.

22 июня полномочный представитель польского правительства по энергетической инфраструктуре Петр Наимский сообщил, что страна готова «пережить» отсутствие поставок газа из РФ в Европу благодаря заполненным на 100% газовым хранилищам. Он подчеркнул, что Польша может импортировать газ из других стран в условиях отсутствия российского голубого топлива.

За день до этого член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик призвал не переоценивать независимость Европы от экспорта газа из России. Он отметил, что голубое топливо используется не только в частном порядке, но и является неотъемлемым аспектом производства, поэтому сэкономить ресурсы за счет бытовых ограничений не выйдет.

27 апреля «Газпром» заявил о полной приостановке поставок газа компании PGNiG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. Платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны быть осуществлены в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты проинформированы, говорили в компании.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, и подписал соответствующий указ 31 марта.

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