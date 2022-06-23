Силы ЛНР пресекли попытку прорыва ВСУ из окружения на Лисичанском направлении

Силы Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) и РФ разбили украинских силовиков при попытке прорыва из окружения на Лисичанском направлении, рассказал журналистам командир одного из подразделений оборонного ведомства республики с позывным Бритва.

Он подчеркнул, что обстановка на данном направлении стабильно напряженная.

«Вчера во второй половине дня противником была предпринята попытка прорыва по правому флангу. Бой продлился часа полтора, и благодаря артиллерии, пехоте во взаимодействии с танками противник был отброшен на свои позиции», — рассказал командир.

Кроме того, формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли существенные потери в живой силе и технике. По его словам, украинские солдаты регулярно и безуспешно пытаются вернуть ранее отбитые позиции и укрепрайоны.

23 июня Народная милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. Таким образом, украинская группировка из 5–7 тыс. украинских боевиков в Лисичанске была отрезана от снабжения.

21 июня силы ЛНР вплотную подошли к Лисичанску. Отмечалось, что средства обнаружения и разведки полностью покрывают населенный пункт. Позже офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что Белая Гора и Волчеяровка у южных окраин Лисичанска находятся под усиленным огневым воздействием союзных сил.

До этого, 7 июня, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе спецоперации уже освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик. Среди наиболее крупных освобожденных населенных пунктов он назвал Яровую, Кировск, Студенок, Ямполь и Дробышево. По словам Шойгу, на сегодняшний день освобождено 97% территории ЛНР.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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