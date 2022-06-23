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В МИДе заявили о «точке замерзания» в отношениях РФ с Хорватией и Словенией

В МИДе заявили о «точке замерзания» в отношениях РФ с Хорватией и Словенией

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Фото: Global Look Press/CTK/Libor Sojka
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Хорватия и Словения подвели отношения с Россией к точке замерзания. Об этом в четверг, 23 июня, заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

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«Инициировать восстановление отношений должны те, кто подвел их к точке замерзания. Разумеется, поворот станет возможен не раньше, чем в Загребе и Любляне возобладает здравый смысл», — сказал он в интервью ТАСС.

По его словам, эти страны подключились к голословным обвинениям в адрес России, а также помогают киевскому режиму оружием и высылают сотрудников российских посольств.

«Иначе как недружественным и вызывающим такое поведение не назовешь», — подчеркнул Пилипсон.

Он напомнил, что Москва всегда поддерживала тесный политический диалог с Хорватией и Словенией и развивала взаимовыгодные торгово-экономические и инвестиционные взаимодействия.

«Кстати, на 30 мая пришлось 30-летие наших дипломатических отношений с Хорватией и Словенией, за годы был накоплен солидный позитивный багаж. Готовились достойно отметить юбилей», — заключил Пилипсон.

20 июня Словения отправила на Украину 35 боевых машин пехоты (БМП) М80А югославского производства. Взамен Словения получит от США кредит на покупку техники, превышающий стоимость сделанного Украине пожертвования.

5 апреля МИД Словении потребовал сократить численность сотрудников дипломатической миссии РФ в соответствии с численностью сотрудников дипмиссии Словении в Москве. Как подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова, эти решения предпринимаются Словенией в русле «антироссийской позиции, порой переходящей грань откровенной русофобии».

В апреле также Хорватия выслала 18 дипломатов и шесть административных сотрудников российского посольства в Загребе. 6 апреля министр иностранных и европейских дел страны Гордан Грлич-Радман заявил, что Хорватия вышлет из страны часть российских дипломатов в знак солидарности с НАТО и Евросоюзом.

Россия в ответ на действия Словении и Хорватии также сократила количество дипперсонала посольств этих стран Москве.

Ряд стран продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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