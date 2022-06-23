У экс-депутата Госдумы Сопчука конфисковали турбазу за 900 млн рублей

У бывшего депутата Государственной думы и экс-депутата Законодательного собрания Приморского края Сергея Сопчука по решению суда конфисковали комплекс семейного отдыха «Маяк», стоимость которого оценивается более чем в 900 млн рублей. Кроме того, конфискованы 135 млн рублей, полученные в качестве прибыли от работы турбазы. Об этом сообщает «РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Он отметил, что решение было вынесено еще 14 июня. «Сейчас проводятся мероприятия по внесению необходимых изменений в государственные реестры о новом владельце объекта недвижимости», — подчеркнул источник.

В январе 2022 года в Москве начался суд по делу о конфискации у Сопчука крупнейшего в Приморском крае туркомплекса «Маяк».

По мнению Генеральной прокуратуры, экс-депутат владел этим объектом втайне. Турбаза по документам числилась за его сестрой Людмилой Стуковой.

26 ноября 2021 года стало известно, что Сопчука объявили в международный розыск. Он обвиняется в незаконном участии в предпринимательской деятельности и отмывании денег.

По информации Следственного комитета России, до 2020 года Сопчук был фактическим совладельцем предприятия, назначив на место руководителя предприятия доверенное лицо. Кроме того, он предоставлял компании как сам лично, так и через подконтрольных ему физических и юридических лиц займы на общую сумму более 1 млрд рублей.

Используя статус представителя власти в собственных целях, обвиняемый занимался покровительством предпринимательской деятельности и легализовывал приобретенные денежные средства.