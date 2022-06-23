Мадуро выразил Афганистану соболезнования в связи с землетрясением

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 23 июня выразил Афганистану соболезнования в связи с гибелью людей в результате землетрясения на юго-востоке страны.

«От имени Венесуэлы я выражаю нашу солидарность с народом Афганистана в эти моменты неопределенности и боли, вызванные землетрясением. Мои соболезнования в связи с человеческими жертвами», — написал он в своем Twitter.

Также Мадуро заявил, что народ страны молится о здоровье пострадавших в трагедии.

Сильное землетрясение произошло в провинциях Пактика и Хост на востоке Афганистана в ночь с 21 на 22 июня. По данным Геологической службы США (USGS), его магнитуда составила 6,1. Эпицентр землетрясения находился в 44 км от города Хост.

Число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Афганистана достигло 1,5 тыс. человек. По данным катарского телеканала Al Jazeera, количество пострадавших в ходе бедствия превысило 2 тыс. человек.

После произошедшего 22 июня было проведено экстренное заседание кабинета министров Афганистана, на котором обсуждалась помощь людям, пострадавшим от землетрясения.

Кроме того министерство иностранных дел Афганистана обратилось к местным и международным организациям с призывом оказать содействие в преодолении гуманитарного кризиса.