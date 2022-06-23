Проект развития аэропорта в Омске поддержали в Госсовете

Рабочая группа комиссии Госсовета поддержала проект развития аэропорта Омск — Федоровка. В состав группы входят помощник президента, секретарь Госсовета Игорь Левитин, полпред президента в СФО Анатолий Серышев и замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик.

Они посчитали, что этот аэропорт станет частью логистического коридора Сибири, благодаря чему можно рассчитывать на усиление экономического и экспортного потенциала, сообщает ИА «Город55».

Ранее губернатор Александр Бурков сообщил, что региону отказали в выделении средств на достройку воздушной гавани, однако власти не отказываются от идеи переноса аэропорта за город.

Федоровку должны были включить в федеральный план развития инфраструктуры на 2025 год. Не исключено, что сроки будут сдвинуты на год.

По сравнению с 2021 годом сибирские аэропорты показали рост пассажирских перевозок на 13%, несмотря на пандемию. Услугами аэропортов в Красноярске, Иркутске, Новосибирске и Омске суммарно воспользовались 169 тыс. пассажиров.

ИА «ОМСКРЕГИОН» цитирует руководителя проектного офиса по развитию общественного транспорта группы ВЭБ.РФ, замгендиректора АО «ВЭБ-Лизинг» Александра Кондрашова. Выступая на IX Международном Сибирском транспортном форуме, он говорил о запуске транспортной реформы в шести городах России. В их числе наряду с Тверью, Пермью, Новокузнецком, Санкт-Петербургом, Южно-Сахалинском прозвучал Омск.